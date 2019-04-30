يبحث الكثير عن معنى اسم ماريا، وهو اسم متداول بيننا بكثرة فى مجتمعاتنا العربية، فقد حظى خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة انتشار كبيرة مقارنة بالأسماء الأخرى، ويمكننا تفسير ذلك بسبب ملل الناس من الأسماء التقليدية والبحث عن أسماء جديدة بمعانى مميزة.ونوضح لكم فى هذا المقال عبر “نجوم مصرية” معنى وصفات اسم ماريا، فإلى نص المقال.

معنى اسم ماريا

بعد البحث المكثف الذي أجريناه للكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بإسم ماريا، وجدنا أنه اسم علم للمؤنث ذات أصول آرامية، وهو لفظ آخر لكلمة واسم مريم، ويُعنى الفتاة الحسناء الرقيقة ذات الوجه الأبيض.

صفات حاملة اسم ماريا

كل فتاة تحلم بأن يكون اسمها له صفات حسنة، واسم ماريا أحد أبرز الأسماء الذى لديه الكثير من الصفات الحسنة ومنها:

فتاة رقيقة المشاعر ولا تأذى أحد.

تتميز بالهدوء وعدم العصبية.

تحب مساعدة الغير ولا تتردد فى فعل الخير.

من هواياتها الرسم.

← إقرأ أيضاً: