نتحدث اليوم عن معنى اسم لين، وهو اسم يحمل من المعانى الطيبة الكثير والكثير، ويحمل من السمات المميزة ما جعله منتشر فى الآونة الأخيرة بيننا فى أكثر من دولة عربية، وقد أُعجب بالإسم الكثير من أولياء الأمور واتخذوه اسماً لبناتهم، ونحن فى “نجوم مصرية” نوضح لكم من خلال هذه المقالة معنى وصفات اسم لين، فتابعونا.

معنى اسم لين

بعد انتشار اسم لين بحث الكثير عن معنى الإسم، ونوضح لكم معناه خلال المقالة وهو اسم علم استخدمه الكثير من العرب فى تسمية بناتهم لأنه من أصول عربية، ويُعنى الشلال أو النعومة ضد الخشونة.

صفات اسم لين

هناك العديد من الصفات التي ظفر بها اسم لين، والتى نجدها فى صاحبات هذا الإسم ونذكرها كالتالي:

فتاة طيبة لها قلب مرهف وملىء بالمشاعر الحساسة.

تمتلك روح دعابة وخفة ظل.

تحب الفنون عامة والرسم خاصة.

← إقرأ أيضاً: