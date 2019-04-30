تزداد وتيرة البحث عن معنى اسم ليان فى الفترة الأخيرة يوماً بعد يوم، فقد انشغل الناس مؤخراً بالتفكير فى أسماء جديدة حتى ولو كانت غير عربية وغير ملائمة لثقافتنا العربية بحثا منهم عن التميز، ونحن فى “نجوم مصرية” قررنا ان نبدأ معكم فى كتابة أكبر عدد مقالات عن معاني الأسماء لنوضح معانيها وصفاتها التي تظهر على معالم شخصية صاحبها، لذلك نكتب هذا المقال لنوضح معنى وصفات اسم ليان، فإلى نص المقال.

معنى اسم ليان

نود أن نبين لكل قرائنا الكرام أن اسم ليان من ألطف وأرق وأجمل الأسماء التى يُمكن تسميتها للفتيات، فهو اسم علم يُعنى الرقة واللطف والليونة، وجدير بالذكر أن اسم ليان عربي الأصل.

صفات حاملة اسم ليان

كعادتنا كل مقال بعد توضيح معنى الإسم نُبين أبرز صفاته، واسم ليان يعكس معناه الكثير من الصفات الظاهرة رأى العين عليه، ومن هذه الصفات:

شخصية هادئة لطيفة رومانسية.

فتاة مطيعة لأبويها ولا تعصى لهما أمراً.

تعرف جيداً معنى كلمة الإلتزام فى كل أمور حياتها الإجتماعية والعملية.

مُحبة للهدوء ولا تحب التواجد فى الأماكن المزدحمة.

← إقرأ أيضاً: