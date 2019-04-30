يبحث الكثير من أولياء الأمور عن معنى اسم لدن، وتعد الأسماء هى وسيلة التواصل بين الناس، فبدونها لا نستطيع أن نميز شىء عن الآخر وستصبح الأمور مشوشة، وخاصة عند الإنسان تزداد أهمية أن يكون له اسم مختلف عن غيره من زملائه وأقرانه، وكلما كان اسمه محبوب ومميز ارتفعت ثقته فى نفسه وأصبح أكثر انفتاحا وأكثر اجتماعية، ومن هنا نكتب فى “نجوم مصرية” هذا المقال لنوضح فيه معنى وصفات اسم لدن، فتابعونا.

معنى اسم لدن

اسم لدن هو أحد الأسماء عربية الأصل التي حظت بشهرة كبيرة وانتشار واسع داخل أوطاننا العربية، فالإسم فى الأساس ينحدر من أصول عربية، ويُعنى اللين واللطف.

صفات حاملة اسم لدن

هناك عدة صفات تُميز الفتاة صاحبة اسم لدن، وتلك الصفات من السهل أن تراها بمجرد الحديث معها، والصفات كالتالى:

لها كاريزما مُحبة للأضواء والشهرة.

تتمتع بقدر عالى من خفة الظل.

ذكية وطموحة ومتفوقة في دراستها وعملها.

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