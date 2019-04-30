معنى وصفات اسم كريستينا

كل البشر على وجه الأرض يحبون الأطفال ويتمنون بشدة أن يكون لديهم الأولاد والبنات، وخاصة المسلمين فقد حثهم رسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على التكاثر ليتباهى بهم يوم القيامة، ولقد انتشرت الأسماء الأعجمية مؤخراً فى ظل بحث الناس عن الأسماء غير الدارجة فى المجتمع، ولهذا نكتب هذا المقال فى موقعنا “نجوم مصرية” لنوضح معنى اسم كريستينا وصفاته لنبين لكل أب وأم جمال هذا الإسم ليستخدموه في تسمية بناتهم، فإلى نص المقال.

معنى اسم كريستينا

يُعتبر اسم كريستينا أحد الأسماء يونانية الأصل الشهيرة بيننا فى المجتمع والتى نسمعها كثيراً، فهو من أشهر أسماء العلم للإناث، ويُعنى المرأة المؤمنة بالمسيح.

صفات حاملة اسم كريستينا

تتعدد الصفات التي تحملها الفتاة المُسماة بإسم كريستينا، ونرى أن أغلبية الصفات تحمل طابع جيد، وهى كالتالى:

شخصية مترددة ودائماً فى حالة ترقب.

فتاة حذرة جداً فى تصرفاتها.

لديها أسلوب إقناع قوى.

فتاة قوية الشخصية.لها الكثير من الطموحات التى تحلم بتحقيقها.

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