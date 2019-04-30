معنى وصفات اسم فيصل

مما لا ريب فيه أنه ازداد اهتمام الكثير من الناس بمعاني الأسماء، ونتطرق في هذه المقالة إلى معنى اسم فيصل، وكان قد ابتعد الكثير منا عن تسمية أولاده بإسم فيصل واتجه إلى الأسماء الجديدة الأعجمية وغير العربية، ولهذا كتبنا هذا المقال لنوضح كل ما يخص اسم فيصل حتى نًشجع الناس مرة أخرى على التسمية به، وهذا ليس أول مقال نكتبه فى “نجوم مصرية” عن معاني الأسماء، فقد كتبنا قبل ذلك فى عدة مقالات عن معنى اسم علي ومعنى اسم معاذ ومعنى اسم جواد ومعنى اسم حسن، وغايتنا من ذلك هو توضيح المعاني الجميلة لأبرز الأسماء الموجودة بيننا والتى نستخدمها ونسميها لأولادنا دون معرفة معناها وصفاتها، فإلى نص المقال لنعرف معنى اسم فيصل وأبرز صفاته.

معنى اسم فيصل

ظهر اسم فيصل بقوة عند قدماء العرب، وهو اسم علم ظهر بكثرة عند العرب، ويُستخدم فى تسمية الأولاد الذكور، ويُعنى القاضى العادل.

صفات اسم فيصل

يحمل اسم فيصل الكثير والكثير من المعانى الطيبة الجميلة، فالإسم يدل على العدل والحكمة، ومن أهم صفات حامله التالى:

شخصية رقيقة المشاعر طيبة القلب يحب الخير للناس.

لا يتردد فى مساعدة من يحتاج إليه.

له القدرة على الحلم والصبر ولا يغضب.

يحب العدل ويكره الظلم.

له كاريزما قوية بين الناس.

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