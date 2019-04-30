معنى وصفات اسم فهد

يبحث الكثير عن معنى اسم فهد، فمع انتشار التطور التكنولوجى والإنترنت أصبحت كافة المعلومات متاحة، وقد أصبح الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن معاني الأسماء لإختيار اسم مميز لمولودهم الجديد أو القادم خلال أشهر قليلة، ولأننا فى “نجوم مصرية” نعلم أهمية اختيار اسم مناسب للمولود عند كل أب وأم، وأنهم يجدون سعاد بالغة فى الإختيار بين أشهر الأسماء، فقد كتبنا مقالات كثيرة عن معاني أبرز الأسماء للتسهيل على أولياء الأمور مثل معنى اسم فادي ومعنى اسم طه ومعنى اسم وليد ومعنى اسم باسل، ونوضح لكم فى هذا المقال معنى اسم فهد وأبرز السمات التي يتصف بها حامل الإسم، فإلى نص المقال.

معنى اسم فهد

بعد البحث الطويل في معاجم المعاني وقواميس اللغة العربية وجدنا أن اسم فهد هو اسم علم يُسمى للمذكر وهو من أصول عربية، ويُعنى الرجل القوى، وهذا نسبة إلى حيوان مفترس قوى أصغر من النمر يُدعى فهد.

صفات اسم فهد

كل اسم موجود بيننا يكون له معنى وصفات، واسم فهد له من الصفات الحسنة ما تكفى لتجعل الكثير يختاره اسماً لإبنه، والصفات كالتالى:

شخصية شجاعة قوية لا تخاف ولا تهاب شىء.

يحب قراءة كتب التاريخ.

شخص اجتماعي ويحب تكوين الكثير من العلاقات مع الآخرين.

شخصية تتمسك برأيها إلى حد العناد وليس من السهل تغيير رأيه.

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