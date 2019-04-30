معنى وصفات اسم عمر

يبحث الكثير عن معنى اسم عمر، وعلم الأسماء ومعانيها علم عظيم، فمن غير الأسماء يتشتت ذهننا ولا نعرف ما هذا أو ما هذه ولا نعرف تسمية الأشياء، ولهذا أول ما علم الله عز وجل علمه الأسماء كلها ومعانيها، وهذا ما يدل على أهمية الأسماء أو أهمية أن يكون للشىء اسم نستدل به عليه، ولهذا فكل البشر على وجه الأرض لهم اسم ينتسبون إليه، وكتبنا لكم قبل ذلك فى مقالات سابقة فى “نجوم مصرية” عن معنى اسم حسن ومعنى اسم مروان ومعنى اسم مازن ومعنى اسم يونس، ونوضح لكم خلال هذه المقالة معنى اسم عمر وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم عمر

نقدم لكم فى هذه المقال كل ما يخص اسم عمر حيث لا يعرف معناه الكثيرون رغم وجوده بيننا منذ زمن، وهو اسم علم عربي الأصل يُطلق على المذكر، ومعناه الحياة الطويلة، ويُطلق على المولود تمنياً بطول عمره.

صفات حامل اسم عمر

كان العرب ينتقون أسمائهم جيداً حيث قيل أن لكل إنسان نصيب وحظ من اسمه، ولأن اسم عمر لديه أفضل السمات على الإطلاق التى يتفاخر بها الكثيرون ومن أبرز سماته الكرم والسخاء، والكرم من أفضل الأخلاق والصفات عند العرب، ونوضح لكم أبرز صفات اسم عمر كالتالى:

شخصية كريمة الخلق كريم الطباع ينفق ببذخ.

يمتلك حس الدعابة والمرح.

هادىء الطباع ولا يحب الضوضاء.

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