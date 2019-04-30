معنى وصفات اسم علي

يبحث الكثير عن معنى اسم علي، وقد ظهر الإسم بقوة كأحد أشهر الأسماء فى الآونة الأخيرة، ونحن فى “نجوم مصرية” نعمل على زيادة التوعية بمعانى الأسماء وتوضيح صفاتها حيث كتبنا أكثر من مقال عن معنى اسم يونس ومعنى اسم آدم ومعنى اسم هاني ومعنى اسم هشام، وقد أوجدت هذه المقالات تفاعلاً كبيراً فى موقعنا وازدادت الأسئلة عن معانى أسماء أخرى، ونحن نعد جميع قرائنا الكرام بأننا سنكتب الكثير من المقالات عن أبرز الأسماء الموجودة بيننا والتى يسألوننا عنها، وخلال هذه المقالة نوضح معنى اسم علي وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم علي

يُعد اسم علي من الأسماء القليلة التي يُمكنها أن تُناسب أكثر من عصر وأكثر من حقبة زمنية، وهو اسم علم يُستخدم للمذكر عربي الأصل، ويُعنى العلو والإرتفاع، ويُشير إلى مكانة الرجل العالية في قومه.

صفات حامل اسم علي

جمع اسم علي الكثير من الصفات التى لا تجتمتع فى اسم واحد، فهو اسم فريد وبسيط فى نطقه وكتابته وله وقع موسيقى جعله أشهر الأسماء المستخدمة فى هذا العصر، ونوضح لكم بعض صفاته كالتالى:

شخصية لطيفة وتحب المرح.

لا يحب العزلة والإنطواء.

شخصية اجتماعية ويحب الخير للناس.

لديه القدرة على تحمل المسئولية.

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