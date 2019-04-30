معنى وصفات اسم طلال

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن معنى اسم طلال، ورغم أن الإسم منتشر بكثرة فى مصر وأغلب الدول العربية إلا أنه حتى الآن لم يعرف معناه الكثيرون، وقد يسمى البعض أبنائهم بإسم زياد دون معرفة معناه وصفاته، ولهذا فنحن فى “نجوم مصرية” نلقى الضوء فى هذا المقال لنوضح معنى اسم طلال كما وضحنا معانى أسماء أخرى مثل معنى اسم عمرو ومعنى اسم يحيى ومعنى اسم علي ومعنى اسم معاذ، فإلى نص المقال.

معنى اسم طلال

رغم انتشار اسم طلال بيننا بكثرة إلا أنه فى أغلب الأحيان يكون معناه مُبهم لدى الكثيرين، ولهذا نكتب هذا المقال لنوضح ما يخص هذا الإسم، واسم طلال هو اسم علم عربي الأصل يُطلق على المذكر، ويُعنى الأرض الجميلة الندية أو المطر الخفيف.

صفات حامل اسم طلال

يشترك الكثير ممن يسمون بإسم طلال فى صفات كثيرة تجعلهم مميزين عن بقية أقرانهم وزملائهم، ومن أهم تلك السمات المشتركة:

يضع لنفسه خططاً ويسعى لتحقيقها.

يحب دائماً مصاحبة صفوة المجتمع.

شخصيته عاطفية إلى أبعد حد.

شخصيته عنيدة وله عزة نفس كبيرة.

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