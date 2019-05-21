معنى وصفات اسم صلاح

اسم صلاح هو اسم مذكر ويعني الخلو من الفساد والصلاح ضد الفساد، ومعناه الكمال والخير ويقال بأنه اسم من أسماء مكة المكرمة، والكثير من الاباء يختاروا هذا الاسم لابنائهم تيمنًا بــ صلاح الدين الأيوبي الذي حقق النصر على الصليبين وعاد للعرب القدس والمسجد الاقصى

معنى اسم صلاح :

الصلاح ضد الفساد

فعل الخير

الاستقامة

صفات حامل اسم صلاح:

هناك مميزات يُضفيها الاسم على صاحبه ومن هذه المميزات ما يلي:

الشجاعة والإقدام.

مساعدة الآخرين.

جريء ولا يخشي قول الحق.

وقور و ذكي.

تحمل المسئولية وتكوين أسرة ناجحة.

يتميز بالعطف علي أهله.

الصدق والصراحة.

خفة الظل والهزار.

بشوش الوجه دائم الابتسامة.

الطموح والرغبة الدائمة في النجاح.

يتسم بالعزيمة والصبر.

يتميز بالذكاء والفطنة.

يمتاز بالتواضع.

بعض عيوب حامل اسم صلاح :

هناك بعض العيوب التي يأخذها الفرد من اسمه ومن هذه العيوب ما يلي:

كثير الصمت مما يجعل من حوله يغضب منه.

كثرة حمله للهموم وزيادة تفكيره بها أكثر من اللازم.

لا يهدئ سريعا.

يتميز بالغموض وكاتم للأسرار.

متقلب المزاج أحيانا.

يشعر بأنه أفضل من الآخرين وهو عكس ذلك .

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