معنى وصفات اسم ريما

يبحث العديد منا عن معنى اسم ريما، فقد اجتاز الإسم أسماء أخرى كثيرة من حيث الانتشار والشهرة بعد أن كان من النادر أن تسمع أو ترى أحدا مسمى به، ويمكننا أن نرجع ذلك الانتشار الى تطلع الناس إلى الاسماء الجديدة ومللها وكللها من الأسماء المتداولة بيننا، ولهذا فقد اهتممنا فى “نجوم مصرية” بالكتابة عن أغلب هذه الأسماء الجديدة والأعجمية حتى نقدم للقارىء اختيارات كثيرة يستطيع ان يختار من بينها أفضل الأسماء لأطفاله، ونوضح الآن معنى اسم ريما وصفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم ريما

ينتمى اسم ريما إلى الأسماء المتداولة فى بلاد الشام، فهو اسم علم يستخدمه الكثير فى تسمية الفتيات، وقد يكون لأصله العربى دوراً هاماً فى ذلك، ويُعنى الفتاة الجميلة رشيقة القوام.

صفات حاملة اسم ريما

نتطرق معكم إلى أبرز السمات الشخصية للفتاة صاحبة اسم ريما كالتالى:

تتميز بحسنها وجمالها الشديد الفاتن.

ملفتة للأنظار بشكل كبير فما أن دخلت مكان حيث تتجه إليها كل عيون الحاضرين.

شخصية لها نظرة للمستقبل.

مرتبة جداً فى أفكارها ومنظمة إلى حد بعيد.

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