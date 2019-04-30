معنى وصفات اسم ريان

يبحث الكثير عن معنى اسم ريان، ومعانى الأسماء تكمن أهميتها فى أنها تدلنا على الصفات المميزة لكل اسم، والناس عموماً يختارون من بين الأسماء أجملها فى المسمى وسهولة النطق والسمات المميزة، ولهذا نجد الآباء والأمهات يدققون عند اختيار اسم لطفلهم الرضيع بل ويبحثون فى ألاف الأسماء حتى يجدوا ضالتهم.

ونحن فى “نجوم مصرية” كتبنا مقالات عديدة عن معانى لأشهر الأسماء بيننا مثل معنى اسم آدم ومعنى اسم هاني ومعنى اسم هشام ومعنى اسم ريان، ونوضح الآن معنى اسم ريان وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم ريان

يُعد اسم ريان اسم مذكر عربي الأصل، ويُعنى الرجل الممتلىء، ونود التنويه على أن اسم ريان يُطلق على أحد أبواب الجنة المخصصة للصائمين.

صفات حامل اسم ريان

يُعد اسم ريان خيار عظيم لكل محبى الأسماء الفريدة، فالإسم له الكثير من السمات الحسنة التي نوضحها لكم كالتالى:

شخصية لها قبول اجتماعي واسع بين الناس.

يتمتع بالطموح ويحب الإجتهاد فى عمله.

يصل إلى أعلى المناصب فى عمله.

يحب أن يكون صاحب رسالة فى الدنيا.

← إقرأ أيضاً: