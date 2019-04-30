كما عودناكم كل فترة نأتى لكم فى موقعنا “نجوم مصرية” بأحدث المقالات التي تتحدث عن معانى أبرز الأسماء المشهورة بيننا فى المجتمع، واليوم نكتب لكم عن معنى اسم روفان، فلا يخفى عليكم مدى الإنتشار الكبير للإسم خلال الخمس سنوات الماضية، حيث نستطيع أن نقول أنه من بين كل عشرة بنات يُمكننا أن نجد فتاة بينهم تُسمى روفان، فتابعونا إلى آخر المقال لنتعرف معاً على معنى وصفات اسم روفان.

معنى اسم روفان

على غير ما يتوقعه الكثيرون فإن اسم روفان ليس عربي الأصل وإنما أعجمي الأصل، وهو اسم علم للمؤنث تتعدد معانيه، حيث يُعنى الرحمة واللطف كما يُعنى الحمام الطائر عند الكعبة الشريفة، وله معنى آخر أيضاً وهو الزهرة التركية.

صفات حاملة اسم روفان

تتمنى الكثير من الفتيات أن تكون قد سُميت بإسم روفان فى الصغر، وهذا يرجع إلى عدد الصفات الحسنة فى هذا الإسم وجمال معناه، ومن هذه الصفات:

شخصية نشيطة وتستيقظ مبكراً.

تتمتع بالتفوق فى الدراسة والعمل.

صبورة جداً ولا تمل ولا تكل من أداء واجباتها الأسرية بجانب عملها.

لها موهبة خاصة فى التمثيل.

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