معنى وصفات اسم روان

يُعد اسم روان أحد أبرز الأسماء الجميلة التى لاقت استحسان الكثير من الآباء والأمهات، وقد ظهر ذلك واضحاً بعد الإنتشار الواسع للإسم خلال الفترة القليلة الماضية، ومن هنا جائتنا الفكرة لكتابة هذا المقال.

ونحن فى “نجوم مصرية” نتابع ونهتم بشكل كبير بكل ما يخص الأسرة المصرية والعربية، ونقدم لهم هذا المقال الذى نوضح فيه معنى اسم روان وأبرز ملامح شخصيته التى تظهر عليه عند تعامله مع الآخرين، فإلى نص المقال.

معنى اسم روان

كما تعلمون جيداً فإن قواميس اللغة العربية ومعجم المعاني هما أفضل المصادر الموثوقة التي نرجع لها فى موقعنا لنعلم كافة التفاصيل عن أى اسم نقدمه لكم، وقد صرح الكثير بأصول اسم روان الفارسية، وهو اسم علم للإناث يُعنى الفتاة التي تحدق فى الشىء دون أن ترمش، ويأتي بمعاني أخرى مثل الروح أو نهر الجنة.

صفات حاملة اسم روان

هناك أكثر من صفة تلازم الفتيات الحاملة لإسم روان بشكل كبير ونجدها فى معظمهم ان لم يكن كلهم، والصفات كالتالى:

فتاة طيبة رقيقة جميلة.

شخصية عاطفية وتميل إلى الحزن.

تخفى بداخلها أكثر مما تُظهر.

كتومة للأسرار ولهذا فهي صديقة للكثير من زميلاتها.

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