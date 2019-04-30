مما لا شك فيه أن فرحة الأب والأم بمولودهما الجديد لا تضاهيها أي فرحة أخرى، فالبنون هم زينة الحياة الدنيا وهم من نتعب ونعمل من أجلهم، ويهتم أولياء الأمور بإختيار أفضل الأسماء لهم عند ولادتهم، ولهذا نقدم لكم من خلال هذا المقال فى “نجوم مصرية” معنى وصفات اسم راما ذلك الإسم الذي لاقى انتشار كبير خلال السنوات الماضية، فإلى نص المقال.

معنى اسم راما

ترجع جذور اسم راما إلى الأصول الهندية، فهو اسم علم للمؤنث هندي الأصل ولا شك فى هذا، ويُعنى أرض الكعبة الشريفة أو النقش القرآنى على كسوة الكعبة أو الأرض الخضراء، وهذا المعنى الجميل قد ساعد كثيراً فى إقبال الناس على تسمية بناتهم به.

صفات حاملة اسم راما

لكل فتاة صفات تُميزها عن غيرها، والفتاة حاملة اسم راما لديها عدة صفات تُميزها نذكر بعضها لكم كالتالي:

شخصية قوية وواثقة من نفسها ولكنها ليست مغرورة.

تحب أن تكون مميزة عن غيرها بأفكارها وعملها.

شخصية حالمة تعشق الخيال.

يعيبها التردد في بعض المواقف.

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