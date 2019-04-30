معنى وصفات اسم ديما

ينشغل بال الكثيرين من الآباء والأمهات عند التفكير فى اسم جديد ومناسب للمولود الجديد، وتكثر الإقتراحات للأسماء من الأقارب والأهل والأصدقاء، وغالباً ما يتكرر اسم ديما كثيراً هذه الآونة بحثاً من الأب والأم عن التميز والتفرد فى تسمية ابنهم بإسم نادر وله صفات جميلة، ونحن فى هذه المقالة عبر موقعنا “نجوم مصرية” نوضح معنى اسم ديما وأبرز الصفات التى تتجلى فى معالم شخصيته، فتابعونا.

معنى اسم ديما

انتشرت بيننا الأسماء غير العربية والأعجمية الأصل بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ولهذا كان لزاماً علينا أن نوضح لكم أن اسم ديما ذو أصول عربية، ويتم استخدامه فى تسمية الفتيات الإناث بشكل كبيرـ، ويُعنى المطر الهادىء.

صفات حاملة اسم ديما

هناك الكثير من الصفات الحسنة فى اسم ديما التى تتمنى أى فتاة أن تحظى بها، ويُمكن أن نُرجع هذا أحد أهم الأسباب في انتشار الإسم فى الفترة الأخيرة وزيادة نسبة الإقبال عليه، وهى كالتالى:

تميز باللطف والبساطة وعدم التصنع عندما تعامل الآخرين.

شخصية غير متكلفة وتتمتع بالتواضع الشديد.

شخصية لديها ذكاء حاد.غير عنيدة وتسمع الرأي الآخر.

شخصية غير متسلطة ولا تمانع فى تغيير رأيها عندما تشعر أنه خطأ

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