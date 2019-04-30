معنى وصفات اسم جودي

يبحث غالبيتنا عن معانى الأسماء وخاصة معنى اسم جودي على شبكة الإنترنت بعد فترة قصيرة من الزواج، بل ويفكر الكثير في أسماء لأطفاله في المستقبل قبل حتى الزواج، وهذا يدل على أهمية الأطفال فى حياتنا، فبدونهم لا معنى لهذه الحياة فهم زينتها وهم من يسعى الآباء والأمهات فى هذه الحياة من أجلهم، ونحن فى “نجوم مصرية” ندرك هذا تماماً مما جعلنا نكتب هذا المقال لنضع أمام أعينكم كل معنى اسم جودي وجميع صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم جودي

يحمل اسم جودي معنى طيب، فهو اسم علم نستخدمه فى تسمية الفتيات، ويُعنى الكرم والسخاء، وجدير بالذكر أنه من أصل عرب، وقد تم ذكره فى القرآن الكريم فى سورة هود فى قوله عز وجل “وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ”.

صفات حاملة اسم جودي

يحمل اسم جودي الكثير والكثير من أجمل الصفات لمن يحمله، ونتطرق هنا إلى أجمل الصفات التي يتحلى بها كالتالى:

فتاة تحمل من الرقة والعطف الكثير والكثير.

فتاة كريمة وسخية وتتصدق على المحتاجين والفقراء ولا ترد أحداً منهم.

تحب عملها وتخلص له ولا تتكاسل فى أداء مهامها الوظيفية.

لها الكثير من الاصدقاء المحبين لها بسبب طباعها الجميلة والرقيقة.

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