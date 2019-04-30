يزداد البحث كل فترة عن معنى اسم جنى، وندرك تماماً فى “نجوم مصرية” أهمية الأسماء في حياتنا، فبدون أسماء لا يمكننا التواصل مع بعضنا البعض، ومن هنا جائت أهمية أن يكون لكل منا اسم يعرف به بين الناس، ولهذا كتبنا لكم عشرات المقالات عن معانى أبرز الأسماء من الأسماء المتداولة، ونوضح لكم فى هذا المقال معنى وصفات اسم جنى، فتابعونا.

معنى اسم جنى

كان لإسم جنى نصيب وحظ كبير من الإنتشار فى مصر والدول العربية حيث سُميت به ألاف الفتيات، وترجع أصوله إلى الجذور العربية، ويُعنى ما يتم جنيه من الثمار.

صفات حاملة اسم جنى

تتعدد الصفات الحسنة التي تمتلكها كل فتاة تحمل اسم جنى، ونوضحها لكم كالتالى:

دائماً ما تكون شخصية نشيطة وغير كسولة.

تحب الحياة الهادئة وتبتعد عن كل ما يسبب لها توتر.

فى بعض الأوقات تكون عنيدة بعض الشىء.

شخصية واثقة من مهاراتها وإمكانياتها المهنية.لا تقتنع برأي الآخرين بسهولة.

← إقرأ أيضاً: