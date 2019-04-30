يسعدنا أن نقدم لكل أب وأم فرحين بقرب قدوم مولودهم الجديد هذا المقال الهام عن معنى اسم تاليا وما يحمله من صفات جميلة، وقد يعانى الكثيرون من عملية اختيار الإسم المناسب للمولود بسبب كثرة الأسماء سواء العربية أو الأعجمية، ونكتب هذا المقال فى “نجوم مصرية” لنسهل عليهم ونساعدهم فى اختيار الإسم المناسب، فإلى نص المقال لنوضح لكم معنى وصفات اسم تاليا.

معنى اسم تاليا

يرجع أصل اسم تاليا إلى الأصول اللاتينية، فهو اسم علم للمؤنث يُعنى نور الجنة، وهناك من قال أنه من أصول عبرية ويُعنى المزهرية، ونوضح لكم الآن معناه فى لغتنا العربية حيث يُعنى النجوم، وله معنى آخر وهو صغار النحل.

صفات حاملة اسم تاليا

تتميز الفتاة صاحبة اسم تاليا بصفات عديدة حسنة نذكر منها على سبيل المثال:

فتاة تتمتع بدرجة عالية من الذكاء.

شخصية لها كاريزما قيادية تؤثر فيمن حولها.

لها أسلوب رائع فى الحديث والإقناع.

لا تحب الكذب وتكره النفاق.

تحب الأسرة والعائلة ولا تنشغل عنهم أبداً.

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