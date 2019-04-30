معنى وصفات اسم بندر

أصبحت عمليات البحث كثيرة عن معنى اسم بندر فى محرك البحث “جوجل”، فالإسم انتشر بقوة خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن كان موجود بيننا بندرة، وقد يرجع هذا إلى عودة معظم الجمهور المصرى والعربى مرة أخرى إلى استخدام الأسماء عربية الأصل، فهى نتاج ثقافتنا وحضارتنا ولا ينبغي أن نتركها ونذهب لنستخدم ونسمى أولادنا بأسماء أعجمية غريبة على ثقافتنا، ولهذا وضحنا لكم من قبل معنى اسم هيثم ومعنى اسم يوسف ومعنى اسم محمد ومعنى اسم عصام، ونكتب لكم اليوم عن معنى اسم بندر وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم بندر

انتشر اسم بندر فى مصر والدول العربية فى السنوات القليلة الماضية، وهو اسم علم يُطلق على الأولاد الذكور، ويُعنى الميناء أو مرسى السفن.

صفات حامل اسم بندر

يتمتع اسم بندر بالكثير من الصفات الحسنة، ونذكرها لكم كالتالى:

شخصية حادة الذكاء.

شخصية لديها ثقة عالية في النفس.

ليس لديه الكثير من الأصدقاء ولا يقبل النقد من أى شخص.

← إقرأ أيضاً: