مع تقدم العصر والتطور أصبح الجميع يمل من الشكل التقليدى حتى فى الأسماء وبدأوا يبحثون عن أسماء جديدة بمعانى مميزة، ومن هذه الأسماء التى لاقت رواج واسع الفترة الماضية اسم بتول، فهو من أشهر أسماء الفتيات فى الوقت الراهن، ولذلك نكتب هذا المقال فى “نجوم مصرية” لنكشف كل تفاصيل معنى وصفات اسم بتول، فإلى نص المقال.

معنى اسم بتول

كثير منا يعرف أن لقب البتول قد أطلق على السيدة مريم العذراء، فهو اسم علم تُسمى به ألاف الفتيات فى بلادنا العربية، وهو من أصول عبرية، ويُعنى المرأة المنقطعة عن الرجال، وله معنى آخر وهو الإعتكاف لعبادة الله عز وجل.

صفات حاملة اسم بتول

هناك أكثر من صفة تُميز الفتاة حاملة اسم بتول عن غيرها من زميلاتها فى الدراسة والعمل، ومن هذه الصفات:

شخصية متدينة إلى حد كبير.

تحب أن تختلي بنفسها للعبادة وذكر الله عز وجل.

شخصية متزنة وحكيمة فى قراراتها.

فتاة تحب عائلتها وتعتني بزوجها وأولادها.

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