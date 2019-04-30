معنى وصفات اسم بتال

يبحث كثير منا عن معنى اسم بتال وأهم الصفات التى يحملها صاحب الإسم، وقد وجدنا الكثير من المقالات التى تتحدث عن اسم بتال ومعناه وصفاته على شبكة الإنترنت ولكن لم تكن المعلومات كافية، ولهذا فقد قررنا فى “نجوم مصرية” كتابة هذا المقال المفصل للحديث عن معنى اسم بتال وأبرز صفاته كما وضحنا قبل ذلك معنى اسم عمر ومعنى اسم سيف ومعنى اسم عماد ومعنى اسم مهند، وهذه فى إطار محاولاتنا لتشجيع الناس على العودة إلى الأسماء العربية والبعد عن الأسماء الأعجمية، فإلى نص المقال.

معنى اسم بتال

اختلف الكثير حول أصل اسم بتال، ولكننا تأكدنا أنه من أصول عربية، وهو اسم علم يُستخدم للمذكر، ويُعنى الرجل المستقيم المخلص لله، والإسم مأخوذ من البتل أى القطع.

صفات حامل اسم بتال

يتمتع صاحب اسم بتال بقدر كبير من الصفات الحسنة التي نوضحها لكم كالتالى:

شخصية ذكية ونشيطة ومرحة.

قوى وجرىء ويحب المغامرة.

لديه مشاعر رقيقة ورومانسى.

متفوق في عمله وحياته المهنية والأسرية.

← إقرأ أيضاً: