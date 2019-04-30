معنى وصفات اسم ايسل

تُعد لحظة انتظار المولود الجديد هى أسعد فترة يُمكن للمرء أن يمر بها سواء الأب أو الأم، فما من فرحة يُمكنها أن تمتلك قلبك مثل هذه، ونتحدث معكم فى هذا المقال عن معنى اسم ايسل، فهو من أكثر الأسماء التى تُطرح دائماً فى قائمة الإقتراحات عندما يعلم الأب والأم أن المولودة القادمة أنثى، ونحن فى “نجوم مصرية” نشاركهم سعادتهم بطفلتهم ونقترح عليهم اسم ايسل ونُبرز لهما صفاته لُنشجعهم على تسمية ابنتهما به، فتابعونا.

معنى اسم ايسل

يعتقد الكثير منا خطأً أن اسم ايسل مُذكر ولكنه مؤنث من أصل أعجمي، ويُعنى الضوء الساطع من القمر، ويرمز إلى شدة جمال الفتاة المُسماة به.

صفات حاملة اسم ايسل

من أكثر الأسباب وراء شهرة اسم ايسل للفتيات هو صفاته، ونبرزها لكم عبر النقاط التالية:

فتاة حنونة عاطفية رومانسية.

تتعامل مع الجميع بنفس القدر من الإحترام ولا تُفرق فى المعاملة.

تهتم بمظهرها الخارجي وتعتمد على الإطلالات الكلاسيكية.

عنيدة وذات شخصية قوية ولا تخضع لأحد.

ما أن تدخل مكانة حتى تلفت جميع الأنظار إليها.

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