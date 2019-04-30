معنى وصفات اسم إسماعيل

مما لا ريب فيه أنه زاد معدل البحث عن معنى اسم إسماعيل فى الآونة الأخيرة، وقد يرجع هذا إلى حنين الناس إلى العودة إلى الأسماء العربية بعدما تركوها وانصرفوا عنها، فقد ذهب الكثير منهم لتسمية أبنائهم وبناتهم بأسماء أعجمية وفارسية ظناً منهم أنهم هكذا يكونون مميزين، ونحن فى “نجوم مصرية” نعمل على إثراء المحتوى العربي ونساعد فى عودة الثقافة العربية الأصيلة لدى المصريين والعرب، ولذلك وضحنا فى مقالات عديدة معانى أبرز الأسماء العربية وصفاتها مثل معنى اسم ريان ومعنى اسم يامن ومعنى اسم ماجد ومعنى اسم فارس، ونستكمل هذه السلسلة من المقالات اليوم بمقال جديد عن معنى اسم إسماعيل وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم إسماعيل

تردد اسم إسماعيل فى الفترة الأخيرة على أسماع الكثير من الناس، وكان هذا أحد العوامل التى لعبت دوراً هاماً فى عودة التسمية به بعد انقطاع دام لسنين طويلة، واسم إسماعيل هو اسم علم يُستخدم للمذكر ويُعنى السامع والمُستجيب لنداء الله، وقد جاء المعنى من قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام.

صفات حامل اسم إسماعيل

لكل اسم ما يميزه من صفات وسمات، واسم إسماعيل اسم عبرى أصيل استخدمه العرب منذ القدم، ولديه من الصفات الحسنة ما يكفى، ونوضح بعضها كالتالي:

شخصية كريمة وتعطي بلا حساب.

بار بوالديه وأقاربه ويصل رحمه.

شخصية طيبة القلب وتحب الخير للجميع.

خجول وانطوائي إلى حد ما.

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