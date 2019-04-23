معنى اسم يارا وأبرز صفاته

معنى اسم يارا، وقد راق هذا الإسم للكثيرين خلال السنوات الماضية، فهو اسم غير تقليدي وغير منتشر مما يجعل من يسمى به ذو شخصية مميزة وفريدة، وقد لجأ الكثير من أولياء الأمور الى انتقاء أسماء فريدة لأبنائهم وغير تقليدية فكان هذا الإسم أحد أهم الأسماء التى انتشرت بيننا فى الفترة الاخيرة، ونحن فى نجوم مصرية أدركنا هذا التفكير السائد عند الأباء والأمهات فكتبنا عن معانى أسماء كثيرة غير تقليدية مثل معنى اسم مريم ومعنى اسم ريماس، والان نكتب لكم هذا المقال لنوضح معنى اسم يارا وصفات حامله، فإلى نص المقال. يبحث الكثير عن، وقد راق هذا الإسم للكثيرين خلال السنوات الماضية، فهو اسم غير تقليدي وغير منتشر مما يجعل من يسمى به ذو شخصية مميزة وفريدة، وقد لجأ الكثير من أولياء الأمور الى انتقاء أسماء فريدة لأبنائهم وغير تقليدية فكان هذا الإسم أحد أهم الأسماء التى انتشرت بيننا فى الفترة الاخيرة، ونحن فى نجوم مصرية أدركنا هذا التفكير السائد عند الأباء والأمهات فكتبنا عن معانى أسماء كثيرة غير تقليدية مثل، والان نكتب لكم هذا المقال لنوضحوصفات حامله، فإلى نص المقال.

معنى اسم يارا

بمجرد سماعك لإسم يارا سيلتفت انتباهك وتركيزك فالإسم له وقع موسيقى وخفيف على اللسان، واسم يارا ليس من أصول عربية كما يظن الكثيرين ولكنه اسم علم يُطلق على الأنثى من أصل أعجمى وجذوره في اللغة الفارسية والتركية، ويختلف معناه من ثقافة لأخرى حيث معناه فى اللغة الفارسية يُعنى الشجاعة والقوة والفروسية أما فى اللغة التركية يُعنى الماء وفى اللغة العربية يُعنى الصاحب والحبيب.

صفات اسم يارا

نرصد لكم أهم الصفات والسمات الشخصية عند صاحبة اسم يارا كالتالى:

لا تحب العمل المكرر وتعشق التجديد.

لها القدرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

لطيفة ولكنها غالباً ما يسيطر عليها الحزن.

صور اسم يارا

نوضح لكم بعض أبرز صور اسم يارا كالتالي:

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