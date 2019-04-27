نكتب لكم هذا المقال عن معنى اسم نورة، وهو اسم علم مؤنث سُميت به أغلب الفتيات فى الآونة الأخيرة فى مصر والوطن العربى، وقد سألنا الكثير من زوارنا الكرام فى “نجوم مصرية” عن تفاصيل الإسم ومعناه وصفاته، فقررنا كتابة تقرير شامل عن كل التفاصيل التى ترغبون فى معرفتها، واستكمالاً لمقالاتنا السابقة عن معاني أسماء البنات مثل معنى اسم هيفاء ومعنى اسم هبة ومعنى اسم هناديومعنى اسم زينة، نكتب لكم هذا المقال عن معنى اسم نورة وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم نورة

إسم نورة في قواميس اللغة العربية من أصل عربى، وبعد البحث فى المصادر الموثوقة وجدنا أنه اسم علم يُطلق على الإناث ومعناه النور الساطع، وهذا يُشير إلى جمال الفتاة التي تُسمى بهذا الإسم.

صفات اسم نورة

بمجرد أن ترى فتاة تحمل اسم نورة ستجد فيها الكثير من الصفات الحسنة، ونوضحها لكم كالتالى:

شخصية مميزة وطموحة ولديها غاية فى الحياة.

شخصية جميلة ومتفردة وتحب أن يكون لها أثر فى الحياة.

شخصية واضحة ولا تحب اللف والدوران فى الحديث.

تحب الصدق والأمانة وتكره الكذب والخيانة.

صور اسم نورة

نقدم إليكم بعض صور اسم نورة كالتالي:

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