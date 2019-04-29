يبحث الكثير عن معنى اسم ميرا، وعندما تعلم الأسرة أنها فى انتظار مولود جديد تبدأ من حينها فى البحث عن أفضل اسم للمولود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسمائكم”، وهذه دعوة من رسولنا الكريم لتسمية أولادنا بأحب الأسماء إلى قلوبنا، ولهذا كتبنا لكم عن أفضل الأسماء العربية مثل معنى اسم محمود ومعنى اسم ياسر ومعنى اسم أحمد ومعنى اسم سعد، وحان الوقت الآن لنوضح لكم معنى اسم ميرا وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم ميرا

نتعرف معكم اليوم على معنى اسم ميرا، وهو اسم علم للمؤنث أصوله أجنبية، ويُعنى الفتاة الجميلة الرائعة، وهو مأخوذ من ميرة الذى تُعنى الطعام الكثير أو طعام الحجيج.

صفات اسم ميرا

هناك صفات مشتركة كثيرة بين جميع من يسمون بإسم ميرا نوضحها لكم كالتالى:

شخصية رزينة ولها وقار بين الناس.

شخصية غامضة وصعبة الفهم وعميق التفكير.

لها قبول اجتماعي بين الناس ولها كاريزما قوية.

لها ابتسامة دائمة عندما يقابلك.

صور اسم ميرا

نعرض لكم باقة جميلة لإسم صور اسم ميرا كالتالي:

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