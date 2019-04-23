معنى اسم ميار وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم ميار، ولكل اسم معنى مميز يميزه عن غيره من الأسماء، وينتقى الناس بعناية أجمل الأسماء لأولادهم حتى يكون لهم من صفاتها نصيب، فهناك مقولة تقول أن لكل إنسان نصيب من اسمه، ولأننا فى نجوم مصرية نهتم بالمحتوى الذي بهم الأسرة فقد كتبنا مقالات كثيرة وعديدة عن معانى أشهر الأسماء فى الفترة الأخيرة مثل معنى اسم مريم ومعنى اسم ريماس ومعنى اسم يارا ومعنى اسم ليان، ونوضح لكم فى هذا المقال معنى اسم ميار وصفات حامله، فإلى نص المقال.

معنى اسم ميار

انتشر اسم ميار فى الآونة الأخيرة، وقد ذُكر الاسم فى القرآن الكريم فى قوله عز وجل “قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ”، وهو اسم علم يُمكن أن يُطلق على المذكر والمؤنث وإن كان يستخدم للمؤنث بشكل أكثر، وهو ليس من أصول عربية كما يظن البعض ولكن ترجع أصوله إلى التركية، ويُعنى فى اللغة التركية وردة الجنة، واختلف معناه فى اللغة العربية ليُعنى جالبة الحظ.

صفات اسم ميار

من يسمى بإسم ميار يكون له حظ من اسمه، فهو اسم له العديد من السمات المميزة، ونوضحها لكم كالتالى:

شخصية مخلصة في العمل.

طموح لأبعد الحدود ويضع خطط لأحلامه.

يتميز بالصدق في الحديث ومُحدد.

صور اسم ميار

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