يبحث الكثير عن معنى اسم مي، وهو من أجمل الأسماء التى تُطلق على الفتيات الآونة الأخيرة، وللإسم وقع موسيقي جميل على الأذن وسهل فى النطق والكتابة، وهذه من ضمن أهم أسباب انتشاره بيننا، ولهذا قررنا فى “نجوم مصرية” البحث في قواميس اللغة العربية ومعجم المعاني المانع عن كل التفاصيل الخاصة بهذا الإسم لنحيطكم علماً بها، وكما قدمنا لكم مقالات سابقة عن أبرز معاني لأسماء البنات مثل معنى اسم زينة ومعنى اسم جويرية ومعنى اسم وتين ومعنى اسم أبرار، نُبين لكم فى هذا المقال معنى اسم مي وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم مي

اسم مي هو اسم من أصل عربى وليس كما يظن البعض أنه أعجمي، ويُستخدم بكثرة فى تسمية الفتيات فى بلاد العالم العربى، وهو اسم علم للمؤنث يُعنى الغزال أو القرد الصغير، ويُطلق على الفتاة الجميلة.

صفات اسم مي

تتمتع الفتاة المُسماة بإسم مي بالعديد من الصفات الجميلة التى تجعل الفتيات الأخرى يغارون منها، والصفات كالتالى:

فتاة جميلة ودلوعة ورقيقة المشاعر.

شخصية رومانسية وتحب الخيال.

لها من الحكمة ما يجعلها تختار الأفضل دائماً.

تتمتع بخفة الظل والفكاهة ولا تحب الحزن والكآبة.

صور اسم مي

هناك الكثير من صور اسم مي على الإنترنت، نعرض لكم أجملها كالتالي:

ها نحن وقد وصلنا لآخر مقالنا ولكن نستكمل معكم سلسلتنا عن معانى الأسماء فى مقالات أخرى، ولأي سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

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