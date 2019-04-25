يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معنى اسم منال، ويأتى هذا البحث والإهتمام دائماً عند قرب قدوم مولود جديد للعائلة، ولغتنا العربية مليئة بالأسماء العلم للذكور والإناث التى تحمل معاني جميلة وراقية، ومن ضمن هذه الأسماء اسم منال الذي يُطلق على الكثير من الإناث، وقد كنا كتبنا لكم فى “نجوم مصرية” الكثير من المقالات التي توضح معاني أبرز الأسماء مثل معنى اسم رانيا ومعنى اسم سلسبيل ومعنى اسم غدير ومعنى اسم شهد، والآن ننتقل إلى نص المقال لنوضح لكم معنى اسم منال وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم منال

يُعد اسم منال أحد الأسماء عربية الأصل، ومعناه فى معجم المعانى العطاء والنصيب والهدف والغاية.

صفات اسم منال

تتسم صاحبة اسم منال بالعديد من الصفات التي تُميزها عن غيرها، ومن هذه الصفات:

شخصية غامضة ولا أحد يعرف ما تفكر به.

شخصية هادئة ويُمكننا القول أنها انطوائية بعض الشىء وتحب العزلة.

شخصية ناجحة جداً فى حياتها المهنية وتصل إلى أعلى المناصب.

غير ناجحة فى العلاقات العاطفية.

شخصية عنيدة وتحب تملك الأشياء وتشعر بالغيرة فى أوقات كثيرة.

تحب أسرتها وأولادها جداً وتضحى بالغالى والنفيس من أجلهم.

صور اسم منال

نقدم لكل فتاة تُسمى بإسم منال هذه الصور الجميلة التى تحمل اسمها كالتالي:

وأخيراً وفى نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال اترك تعليق بالأسفل، وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

← إقرأ أيضاً: