معنى اسم مليكة على شبكة الانترنت، وعادة ما تزداد وتيرة البحث عن معانى أسماء الأطفال فى فترة ما بعد الولادة، فكل أب وأم يطيلان التفكير في البحث عن اسم مناسب للمولود الجديد، ويستعينون باقتراحات لأسماء جديدة من الأقارب والأصدقاء، أو من خلال البحث على الشبكة العنكبوتية، ولهذا حرصنا فى نجوم مصرية أن نسهل على كل أب وأم وأن نكتب سلسلة مقالات عن معانى أكثر الأسماء شهرة مثل معنى اسم مريم، ومعنى اسم روفان، وغيرهم من الأسماء، ونوضح هنا معنى اسم مليكة والصفات التى تتحلى بها حاملة الاسم، وحكم الدين الاسلامى فى التسمية بهذا الاسم، فإلى نص المقال. يبحث الكثير عنعلى شبكة الانترنت، وعادة ما تزداد وتيرة البحث عن معانى أسماء الأطفال فى فترة ما بعد الولادة، فكل أب وأم يطيلان التفكير في البحث عن اسم مناسب للمولود الجديد، ويستعينون باقتراحات لأسماء جديدة من الأقارب والأصدقاء، أو من خلال البحث على الشبكة العنكبوتية، ولهذا حرصنا فى نجوم مصرية أن نسهل على كل أب وأم وأن نكتب سلسلة مقالات عن معانى أكثر الأسماء شهرة مثل، وغيرهم من الأسماء، ونوضح هناوالصفات التى تتحلى بها حاملة الاسم، وحكم الدين الاسلامى فى التسمية بهذا الاسم، فإلى نص المقال.

معنى اسم مليكة

جاء في معجم المعاني الجامع أن اسم مليكة تعني الملكة صاحبة الشئ، وهو اسم من أصل عربي وليس أعجمي، وهو ليس اسم جديد علينا إذ تم التسمية به فى الجاهلية، حيث عرفت به “مليكة قينة” التي كان يغرم بها ويحبها “احيحة بن الجلاح”، وفي مواضع أخرى يستخدم اسم مليكة بضم الميم ويكتب فى هذه الحالة “مُليكة” وهو تصغير لاسم مليكة.

صفات اسم مليكة

تتصف حاملة اسم مليكة بالعديد من الصفات، ونوضح لكم هنا بعض هذه الصفات فى النقاط التالية:

تتمتع بالمبادرة وعمق التفكير والذكاء.

عادة ما تكون جريئة في التعامل وتطالب بحقوقها دون استحياء.

تحب النظام فى الحياة ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد.

تتمتع بكاريزما عالية وتتسم بصفات قيادية.

صور اسم مليكة

نهدي لكم أجمل صور اسم مليكة كالتالي:

حكم التسمية بإسم مليكة فى الاسلام

صرح الكثير من علماء الدين الاسلامى أن التسمية باسم مليكة تجوز ولا يوجد فيها حرج، ولا يتعارض التسمية بالاسم مع الدين الاسلامى، وبالنسبة إلى أنه اسم جاهلي، فقد كان هناك العديد من الأسماء في الجاهلية ولم يأمر الرسول الكريم بتغيرها، وبناء على ذلك فإن تسمية مليكة في الإسلام جائز شرعاً.

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