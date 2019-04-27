يبحث الكثير عن معنى اسم ملك، وقد خلق الله عز وجل الأنثى والذكر ليكملان بعضهما البعض، فالرجل هو عقل البيت ومن يعمل لينفق عليه والأم هى منبع الحنان والعطف لكل من فى البيت من زوج وأولاد وبنات، ويمكننا القول أن الأم هى أكثر من تتعب فى تربية الأولاد والبنات وأكثر من يهتم بهم فى أبسط الأمور حتى فى اختيار الإسم المناسب لهم حين يولدون، ومن هنا قررنا فى “نجوم مصرية” تسهيل الأمر على أولياء الأمور وكتبنا لهم مئات المقالات عن أبرز معانى الأسماء للفتيات مثل معنى اسم هالة ومعنى اسم هيفاء ومعنى اسم هبة ومعنى اسم هنادي، وخلال هذه المقالة نوضح معنى اسم ملك وأبرز صفاته، فتابعونا.

معنى اسم ملك

يُعد اسم ملك أحد الأسماء عربية الأصل التى تُستخدم لتسمية الكثير من الفتيات فى عالمنا العربى ونجد الإسم منتشر في بلاد الخليج بصورة كبيرة، ويُعنى الجمال والرقة ودائماً ما تُسمى به الفتيات الجميلات.

صفات اسم ملك

تمتلك حاملة اسم ملك عدة صفات جميلة تحسدها عليها زميلاتها وأقرانها، ونوضحها لكم كالتالى:

شخصية هادئة الطباع ومطيعة لزوجها.

لا تحب الضجيج والأصوات المرتفعة.

تساعد الآخرين ولا تتردد فى خدمتهم.

تحب المشاركة فى العمل التطوعى والأعمال الخيرية.

تحب أسرتها وبارة بوالديها.

صور اسم ملك

إليكم أجمل الصور لإسم ملك كالتالي:

وأخيراً وليس آخراً نرجو أن نكون قد وُفقنا في كتابة هذا المقال، ومستعدين للإجابة على كل استفساراتكم وأسئلتكم

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