يبحث الكثير عن معنى اسم مريم فى محرك البحث الشهير “جوجل”، ويبدأ عادة هذا البحث والاهتمام عندما يرزقك الله بطفلة وتبحث عن اسم جميل لها، فأغلب الناس هذه الأيام يبحثون عن أسماء غير تقليدية ومنتشرة، واسم مريم من ضمن هذه الأسماء الفريدة غير المنتشرة والتقليدية، ولهذا نجد انتشاره خلال السنوات الحالية بين البنات، ولهذا كان من المهم كتابة هذا المقال ضمن سلسلة مقالات قمنا بكتابتها عن معانى الأسماء مثل معنى اسم مالك ومعنى اسم كارما وغيرهم من الأسماء، وفى هذا المقال سوف نتحدث عن معنى اسم مريم، وصفات حاملة الاسم، فإلى نص المقال.

معنى اسم مريم

يعد اسم مريم اسم عربى عبرى ومعناه الخادمة المتعبدة فى بيت الله، ويتم تسمية العرب والغرب به، وهو اسم قديم وما زال منتشر فى حياتنا حتى اليوم، وهو اسم يحبه العرب والغرب كثيراً، ولم تكن مريم ابنة عمران أول من حمل اسم مريم من بني إسرائيل، فان أخت موسى وهارون كانت تحمل نفس الاسم وذكر القرآن هذا بسورة مريم، واستطاع هذا الاسم أن يحافظ على وجوده بيننا حتى الآن، ولما لا وهو اسم مريم ابنة عمران “عليه السلام” ، وسبب تسميتها بمريم أن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، حيث قال الله عز وجل قال تعالى ( إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ 35 ﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ 36 ﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ) ( آل عمران : 35-37).

صفات اسم مريم

قمنا بكتابة أكثر من مقال عن معانى أسماء مثل معنى اسم بتول، ونحن هنا نستكمل مقالنا فى البحث عن صفات اسم مريم على شبكة الانترنت ستجد الكثير والكثير من الصفات الحسنة التي تتمتع بها حاملة هذا الاسم، ونذكر هنا بعضها كالتالي:

تتسم حاملة هذا الاسم بالهدوء والرزانة ورجاحة العقل.

تجيد الطبخ وتتفنن فيه وتحب الطعام.

لها قبول ومحبة عند الكثير من الناس، ولها اطلالتها الخاصة التى تظهر فى التجمعات.

اسم مريم بالانجليزية

نوضح لكم طريقة كتابة اسم مريم باللغة الانجليزية، حيث أن اللغة الانجليزية هذه الفترة الزمنية هي اللغة الأولى في العالم، ولا يمكن الاستغناء عنها، ومن هنا كان الاهتمام أن نوضح لكم طريقة كتابة اسم مريم بالانجليزية كالتالى: Mariam.

صور لإسم مريم

اختيار اسم للمولود

من منا لا يحب الأطفال وهم زينة الحياة الدنيا، وهم الذين نتحمل من أجلهم مشقة الحياة وكبدها حتى نحسن تربيتهم وتعليمهم، كل البشر منذ القدم حتى الآن لا يفرحون بشيء بقدر ما يفرحون بقدوم طفلهم، حتى يصبح الطفل هو مصدر سعادة الأسرة كلها، ويجعل أيامهم كلها سعادة، وتتمحور حياة الأسرة بأكملها حول هذا الطفل، فيسعدوون لسعادته ويحزنون لحزنه ومرضه، ولذلك يكون الأب والأم حريصين أشد الحرص على اختيار اسم جميل للطفل، واسم مريم من أفضل وأكثر الأسماء انتشارا في تسمية البنات، فهو اسم السيدة مريم العذراء، كما أنه أتى في القرآن الكريم.

مواضع ذكر اسم مريم فى القرآن الكريم

جاءت كلمة مريم فى مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ونوضح لكم بعض الآيات كالتالى:

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ ﴿٣٦ آل عمران﴾.

ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤ آل عمران﴾.

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥ آل عمران﴾.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦ مريم﴾.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠ المؤمنون﴾.

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧ الزخرف﴾.

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴿٤٦ المائدة﴾.

﴿٤٦ المائدة﴾. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ﴿١١٠ المائدة﴾

مشاهير اسم مريم

يحمل الكثير من مشاهير المجتمع من العلماء والفنانات اسم مريم، وقد اعتدنا على أن حاملة هذا الاسم تكون انسانة لها تأثير فى المجتمع فى اى مجال سواء كان مجال الأدب أو الفن أو العلوم، ونوضح لكم بعض أبرز الشخصيات حاملة اسم مريم كالتالى:

مريم ميرزاخانى: وهى أستاذة رياضيات ايرانية، وقد حصلت على جائزة فيلدز العالمية بالرياضيات، وهي المرأة الأولى التى تحصل على الجائزة.

وهى أستاذة رياضيات ايرانية، وقد حصلت على جائزة فيلدز العالمية بالرياضيات، وهي المرأة الأولى التى تحصل على الجائزة. مريم الأسطرلابى: عالمة فلك مسلمة، وعملت في مجال العلوم الفضائية في بلاط “سيف الدولة” منذ عام 944 حتى 967.

عالمة فلك مسلمة، وعملت في مجال العلوم الفضائية في بلاط “سيف الدولة” منذ عام 944 حتى 967. مريم الخشت: ممثلة مصرية شابة قامت بأدوار مهمة منها دور شهيرة فى مسلسل ( لا تطفىء الشمس ).

ممثلة مصرية شابة قامت بأدوار مهمة منها دور شهيرة فى مسلسل ( لا تطفىء الشمس ). مريم فخر الدين: وهى ممثلة مشهورة قامت بالعديد من الأدوار المهمة، ومن أهم أدوارها فيلم ( رد قلبى).

وهى ممثلة مشهورة قامت بالعديد من الأدوار المهمة، ومن أهم أدوارها فيلم ( رد قلبى). مريم نور: كاتبة لبنانية تعمل في أكبر القنوات والصحف اللبنانية، وهي خبيرة في علم الماكروبايوتيك منذ قرابة 30 سنة ، وقد حازت على الدكتوراه في اختصاص البدائل الطبيعية للحياة.

مريم العذراء

اتخذت مريم العذراء لنفسها مكانا بعيدا عن أهلها وظلت تتعبد، وفى ظل هذه الحالة نزل إليها جبريل (عليه السلام) على هيئة، فخافت خوفاً شديداً، وقالت له (قالَت إِنّي أَعوذُ بِالرَّحمنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا*قالَ إِنَّما أَنا رَسولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا)،فأجابها جبريل عليه السلام (قالَ إِنَّما أَنا رَسولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا) و طمأنها بأنّه مبعوث من الله عز وجل، فقالت له ( قالَت أَنّى يَكونُ لي غُلامٌ وَلَم يَمسَسني بَشَرٌ وَلَم أَكُ بَغِيًّا)، فرد عليها (قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجعَلَهُ آيَةً لِلنّاسِ وَرَحمَةً مِنّا وَكانَ أَمرًا مَقضِيًّا)، ولما جاء موعد الولادة خافت مريم من الاتهامات التي ستوجه إليها في دينها وطهارتها حتى أنها تمنت الموت قبل الولادة، ثمّ أرسل الله لها معجزة، حيث جعل عيسى (عليه السلام) يتكلم وهو في المهد، كما جاء فى قوله تعالى

(فَأَجاءَهَا المَخاضُ إِلى جِذعِ النَّخلَةِ قالَت يا لَيتَني مِتُّ قَبلَ هـذا وَكُنتُ نَسيًا مَنسِيًّا*فَناداها مِن تَحتِها أَلّا تَحزَني قَد جَعَلَ رَبُّكِ تَحتَكِ سَرِيًّا).



معلومات عن مريم العذراء

للسيدة العذراء مكانة كبيرة عند جموع المسلمين، ولهذا نوضح لكم بعض المعلومات عنها خلال النقاط التالية:

هي أم سيدنا عيسى عليه السلام، وإبنة عمران ووالدتها هي حنة.

معنى اسم مريم أى العابدة لله.

تكفل زكريا بتربية مريم تربية دينية، وقد عرفت مريم بالتقوى والورع والإيمان بين الناس.

كان الله يرزقها بالطعام، فكان زكريا كلما دخل عليها وجد عندها طعاما ورزقا.

عندما ولدت عيسى عليه السلام وعادت به إلى قومها، استنكر الجميع وجود طفل معها، فهي لم تكن معروفة إلا بكل طيب وجميل.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق عند وجود أى استفسار أو سؤال، وسوف نقوم بالرد عليكم فى اسرع وقت

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