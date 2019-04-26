معنى اسم مرام وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم مرام، وبمجرد ما نسمع خبر قرب قدوم مولود جديد حتى نفرح فرحاً شديداً ونبدأ فى رحلة البحث عن اسم مناسب ومميز له، فما من فرحة تضاهي فرحة رزق الأب والأم بطفل جديد، فالأطفال هم زينة الحياة الدنيا، وتبدأ العائلة بعد سماع الخبر بالاِختفال وعزومة الأقارب ويجلس الجميع يقترحون أفضل الأسماء للمولود القادم وتكون فى البيت فرحة عارمة، ولهذا أحببنا فى “نجوم مصرية” أن نشارككم فرحتكم ونقترح عليك بعض الأسماء الجميلة مثل سجى وروفان وريماس وبتول، وخصصنا هذا المقال للحديث عن معنى اسم مرام، فاِلى نص المقال.

معنى اسم مرام

اسم مرام من الأسماء الشهيرة التى كثُر التسمية بها هذه الأيام، وهو اِسم علم أنثوى، ويعني المطلب أو المقصود من فعل الانسان، وهو أحد الأسماء العربية الشهيرة.

صفات اسم مرام

نوضح لكم بعض أشهر الصفات التى تتمتع بها صاحبة اِسم مرام كالتالى:

يغلب عليها الهدوء والاِنعزال إلى حد ما.

شخصية رومانسية حالمة.

محبة للرياضة بصفة عامة.

محبة للسفر.

صور اسم مرام

نعرض لكم صور جميلة لإسم مرام كالتالي:

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