يبحث الكثير عن معنى اسم مايا، وقد أصبح الإسم مُنتشر بصورة كبيرة فى الكثير من بلادنا العربى خاصة فى مصر والمملكة العربية السعودية، فالإسم له سهولة فى النطق والكتابة وخفيف على اللسان وقد تكون هذه هى أحد أهم أسباب انتشاره بين البنات فى الآونة الأخيرة، وقد لاحظنا فى “نجوم مصرية” أن هناك الكثير من الناس لا يعرفون التفاصيل الكافية عن معنى اسم مايا والصفات التى تتميز بها حاملة الإسم، ولهذا نكتب هذا المقال ضمن سلسلة مقالات قمنا بكتابتها منذ فترة عن معانى أبرز الأسماء للفتيات مثل معنى اسم سندس ومعنى اسم ديانا ومعنى اسم غادة ومعنى اسم عائشة، فتابعونا إلى آخر المقال لتعرفوا معنى اسم مايا وأبرز صفاته.

معنى اسم مايا

اختلفت الآراء حول الأصل الذي ينتمي إليه اسم مايا، فهناك من قال أنه من أصل أعجمى وبالتحديد أصل يونانى أو أسبانى، ولكننا عندما بحثنا فى معجم المعانى وجدنا أن الإسم له أكثر من أصل، فهو ينتمى إلى الأصول اللاتينية والعبرية واليونانية وهو اسم علم يُستخدم في تسمية الفتيات، ومعناه يختلف بإختلاف أصله كالتالى:

فى اللغة اللاتينية ليس له معنى، ويُطلق على البنات الاتى وُلدن فى شهر مارس “آذار”.

وفي اللغة العبرية فهو يُعنى الألم والحزن.

أما فى اللغة اليونانية فيقال أنه اسم أحد المعبودات قديماً التى كان يعبدها اليونانيون.

صفات اسم مايا

لعبت صفات اسم مايا الكثير في جعل الإسم أحد أكثر الأسماء المستخدمة في بلادنا العربية فى الآونة الأخيرة، ونذكر لكم الصفات كالتالى:

فتاة حساسة ورقيقة المشاعر.

تساعد الآخرين ولا تتردد فى ذلك.

محبة للإطلاع والثقافة بشكل عام.

صور اسم مايا

تبحث كل فتاة مُسماة بإسم مايا عن صور تحمل نفس الإسم لتتشاركها على صفاحتها للتواصل الإجتماعي، ونعرض لكم اجمل صور اسم مايا كالتالي:

وفى نهاية المقال نرجو ان نكون قدمنا مقال مُفصل، ولأي سؤال فقط اترك تعليق بسؤالك وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

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