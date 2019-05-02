يبحث الكثير عن معنى اسم مالك فى محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث أن اختيار اسم للمولود الجديد تعد عملية صعبة بالنسبة للأب والأم، ودائما ما تجد المقترحات تأتي من الأقربين مثل العم والخال، ولكن الأب والأم يميلون أن يختارون اسم مميز وغير تقليدى، ويعد اسم مالك من أكثر الأسماء المميزة والتى انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وفى هذا المقال سوف نتحدث عن ما يعنيه اسم مالك، وما الصفات التي يتمتع بها حامل الإسم، وما هو حكم التسمية به فى الدين الإسلامى، ولهذا كان من المهم كتابة هذا المقال ضمن سلسلة مقالات قمنا بكتابتها عن معانى الأسماء مثل معنى اسم بجاد وغيرها من الأسماء، فإلى نص المقال.

معنى اسم مالك

نكتب هذا المقال عن اسم مالك ضمن مجموعة مقالات عن أفضل أسماء أولاد، وأسماء أولاد من القرآن، ومعناه بسيط يشرح نفسه وليس هناك صعوبة فى معرفة تفسيره، ومعناه أن يمتلك الإنسان شيء معين، وهو كلمة عربية أصيلة مشتقة من كلمة الملك وهو الذي بحوزته الشىء ويملك التصرف فيه، وجدير بالذكر أن مالك هو اسم الملاك خازن النار كما ورد في معجم المعاني الجامع.

صفات اسم مالك

يتمتع حامل اسم مالك بمميزات كثيرة منها:

حب الدقة، ودائما ما يكون منظم وعقلانى.

يعرف جيدا متى يتخذ القرار ويسيطر على عواطفه.

دائما ما يكون متفوق فى عمله ومتقن له.

يتسم بالهدوء كما أنه جيد فى وضع الخطط والاستراتيجيات.

حكم التسمية فى الدين الاسلامى صرح الكثير من أهل العلم بأنه من الجائز التسمية باسم مالك ولا يوجد حرج فى هذا، ولكن هناك بعض أسماء الله الحسنى مثل القهار والتواب لا يجوز التسمية بها أبدا، ومن الممكن إضافة كلمة عبد قبل الاسم ليكون اسم مركب مثل عبد التواب وعبد الجبار، لأن هذه الأسماء تحمل صفات الله عز وجل فقط، وجدير بالذكر أن هناك بعض من حملوا اسم مالك من الصحابة والشخصيات الإسلامية مثل مالك بن أبي عامر وأنس بن مالك صاحب المذهب المالكي.

دلع اسم مالك يعد اسم مالك اسم مميز، وله أكثر من اسم دلع، ففى الغالب من يسمى مالك لا ينادى باسمه ولكن ينادى بأسماء دلع أخرى مثل (ملوك / لوكي/ ميكو/ ميوك) كل هذه الأسماء من الممكن أن تستخدم كأسماء دلع لاسم مالك. اسم مالك بالانجليزية يعد اسم مالك من الأسماء المميزة وغير المنتشرة، ولهذا حرصنا على أن نوضح لكم كيفية كتابة هذا الاسم باللغة الانجليزية، وكان هذا الاهتمام بسبب أهمية اللغة الانجليزية الان فى حياتنا اليومية، فهي اللغة الأولى في العالم، ونوضح لكم طريقة كتابة اسم مالك بالانجليزية كالتالى:Malik. صور لإسم مالك

مشاهير اسم مالك

يتصف حامل اسم مالك بصفات مميزة، وقد اعتدنا أن يكون لحامل هذا الاسم نصيب من الشهرة فى مجالات كثيرة منها الفن والأدب والعلوم والفقه، ونوضح لكم بعض أبرز مشاهير هذا الاسم كالتالى:

مالك بن أنس : وهو فقيه ومحدِث إسلامي، وهو صاحب المذهب المالكي، ويعده أهل السنة والجماعة أحد الأئمة الأربعة.

: وهو فقيه ومحدِث إسلامي، وهو صاحب المذهب المالكي، ويعده أهل السنة والجماعة أحد الأئمة الأربعة. رامي مالك: وهو ممثل أميركي-مصري، ومن أشهر أعماله مسلسل السيد روبوت عام 2015.

أحمد مالك: وهو ممثل مصرى شاب حقق نجاحات كبيرة فى وقت قصير، ومن أبرز أعماله فيلم الجزيرة 2 ومسلسل لا تطفىء الشمس.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق عند وجود أى استفسار أو سؤال، وسوف نقوم بالرد عليكم فى اسرع وقت

← إقرأ أيضاً: