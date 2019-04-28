ميعادنا اليوم فى هذه المقالة مع معنى اسم لينا، فكما عودناكم نأتى لكم بأحدث المقالات عن أبرز معانى الأسماء المنتشرة بيننا، ومن ضمن ليناهذه الأسماء التى تنتشر بيننا بصورة كبيرة اسم لينا، ويلقى الإسم رواج كبير فى مصر والدول العربية كما يلقى انتشار بسيط فى دول أوروبا، ولهذا نكتب لكم هذا المقال فى “نجوم مصرية” لكى نتعرف معاً على معنى اسم لينا وأبرز صفاته كما وضحنا لكم من قبل معنى اسم نايف ومعنى اسم آرام ومعنى اسم نوافومعنى اسم يزيد، فإلى نص المقال.

معنى اسم لينا

رغم انتشار اسم لينا إلا أن نسبة كبيرة من الناس لا يعرفون معناه، واسم لينا هو اسم علم يُطلق على الإناث، ويُُعنى الفتاة فاتنة الجمال.

صفات اسم لينا

نجد اسم لينا رغم أنه من أصل لاتينى إلا أنه مُنتشر بين العرب، ويتميز الإسم بالكثير من الصفات المميزة ومنها:

شخصية تتميز بالذكاء العالي.

فتاة مُحب للمغامرة.

تحب الموسيقى وقراءة الكتب والإطلاع على كل ما هو جديد.

شخصية اجتماعية وتساعد الآخرين.

للأسف شخصية متقلبة المزاج وعصبية بعض الشيء.

صور اسم لينا

نقدم لكم صور جميلة ومميزة لإسم لينا كالتالي:

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بكل أسئلتكم، وسنجيب عليكم فى أقرب وقت

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