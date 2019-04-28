معنى اسم ليلى وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم ليلى، وبصفة خاصة فإن الأب والأم هم أكثر من يهتموا باختيار الإسم المناسب لطفلهم بعدما يعرفون خبر قرب قدوم عضو جديد فى العائلة، فما من أحد فى هذه الدنيا يمكن أن يحبك أكثر من أبيك وأمك، فهم يعتنون بك منذ الصغر ويفرحون بقدومك أشد الفرح ويمكثون وقت طويل فى البحث عن اسم مميز لك، ونحن فى نجوم مصرية اخترنا لكم بعض الأسماء التي نتمنى أن تنال اعجابكم ووضحنا معانيها وصفاتها مثل معنى اسم عدنان ومعنى اسم إسماعيل ومعنى اسم مياس ومعنى اسم غسان، ونوضح خلال هذه المقالة معنى اسم ليلى، فتابعونا.

معنى اسم ليلى

انتشر اسم ليلى فى معظم البيوت والأسر المصرية والعربية ليكون ضمن أكثر الأسماء انتشاراً في السنوات القليلة الماضية، وهو اسم علم للمؤنث من أصول عربية يُعنى الخمر أو السواد الشديد.

صفات اسم ليلى

يحمل اسم ليلى الكثير من الصفات المميزة لصاحبه تجعله مُتميز ومُختلف عن بقية أقرانه، ونوضح لكم أبرز الصفات كالتالى:

شخصية شجاعة مقدامة لا تخاف أبداً.

شخصية قيادية تستطيع أن تؤثر فيمن حولها.

يتمتع بالدهاء والذكاء الشديد.

لا يثق فى أحد بسهولة.

شخصية اجتماعية تحب السفر والتنقل ولا تحب العزلة.

صور اسم ليلى

نعرض أفضل الصور لإسم ليلى كالتالي:

قم بترك تعليق بالإسم الذى تريد منا أن نوضح معناه وأبرز صفاته، وسنخصص له مقال للحديث عنه

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