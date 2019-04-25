نتعرف معاً اليوم من خلال مقالتنا عن معنى اسم لمى، ولم يلقى الإسم حظ واسع من الإنتشار فى مصر وبلاد العالم العربى، وقد يرجع هذا إلى جهل الكثيرين بالمعلومات والتفاصيل غير المعروفة للإسم ونحن هنا فى “نجوم مصرية” قررنا كتابة هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات توضح معانى أبرز الأسماء الموجودة بيننا، وقد كتبنا قبل ذلك فى مقالات سابقة عن معنى اسم ديما ومعنى اسم ندى ومعنى اسم فاطمة ومعنى اسم جوري، والآن نوضح لكم من خلال هذه المقالة معنى اسم لمى وأبرز صفاته التى يتميز بها صاحبه، فإلى نص المقال.

معنى اسم لمى

وجدنا فى معجم المعانى وقواميس اللغة العربية أن اسم لمى هو اسم علم للمؤنث تُسمى به الفتيات عربي الأصل وقد ورد كثيراً في أبيات الشعر العربى القديمة، ويُعنى السواد في باطن الشفة وهي صفة يحبها الفتيات والنساء.

صفات اسم لمى

هناك عدة صفات تُميز اسم لمى عن غيرها من الفتيات، وهى كالتالى:

شخصية ذكية للغاية وتخطط لكل أمورها.

شخصية حساسة وذو مشاعر رقيقة مرهفة.

متقلبة المزاج وعصبية بعض الشيء في بعض المواقف.

عنيدة ويصعب فرض أى رأى عليها.

صور اسم لمى

نعرض لكم أكثر من صورة جميلة لإسم لمى كالتالي:

وأخيراً وفى نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال اترك تعليق بالأسفل، وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

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