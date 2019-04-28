يبحث الكثير عن معنى اسم لمار، وكما عودناكم فى “نجوم مصرية” نكتب أحدث المقالات التي تتضمن كافة التفاصيل عن أبرز أسماء العلم المنتشرة بيننا للمذكر والمؤنث، واليوم نأتى لكم بكافة التفاصيل التى قد تكونوا لا تعرفونها عن معنى اسم لمار، هذا الإسم الذى انتشر فى السنوات الأخيرة فى معظم بلاد العالم العربى، وسنتطرق إلى صفاته وأبرز المعلومات عنه كما تطرقنا لكافة تفاصيل أبرز الأسماء من قبل مثل معنى اسم نزار ومعنى اسم إبراهيم ومعنى اسم سفيان ومعنى اسم تركي، فتابعونا لنوضح معنى اسم لمار وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم لمار

بعد بحثنا الطويل فى كل المصادر الموثوقة من قواميس ومعاجم وجدنا أن اسم لمار هو اسم علمخ للمؤنث من أصول أعجمية وبالتحديد فهو مقتبس من اللغة الفرنسية، ويُعنى الضوء الساطع.

صفات اسم لمار

تتميز حاملة اسم لمار بالكثير من الصفات المميزة، ونذكرها لكم كالتالى:

شخصية ذكية وعميقة التفكير.

شخص متفائل ولا يتملكه اليأس أبداً.

لديها غاية وهدف في الحياة.

تحب الخير ومساعدة الناس.

لا تتردد في مد يد العون لأي محتاج.

صور اسم لمار

نوضح لكم أبرز صور اسم لمار كالتالي:

وفى نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا مقال مميز، ولأى سؤال فقط اترك تعليق وسوف نرد عليكم فى أقرب وقت

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