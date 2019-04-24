نحن اليوم معكم بصدد التعرف على معنى اسم لدن، وهو اسم من الأسماء التى تلفت انتباهنا بمجرد سماعه، فهو ليس اسم تقليدى اعتدنا عليه، وقد كثر البحث عنه والتسمية به للفتيات الفترة الحالية بسبب رغبة الكثير من الآباء والأمهات فى اختيار أسماء مميزة لبناتهم، ولهذا نكتب لكم فى “نجوم مصرية” هذا المقال لنتحدث عن كل ما يخص اسم لدن وتفاصيله كما هو الحال مع أسماء بارزة أخرى للفتيات وضحناها في مقالات سابقة مثل معنى اسم ريتاج ومعنى اسم ريماومعنى اسم ليا ومعنى اسم سما، فهيا بنا ننتقل لنص المقال لنتعرف معاً على معنى اسم لدن وأبرز صفاته.

معنى اسم لدن

لا توجد مقالات مُفصلة على شبكة الإنترنت تتحدث عن اسم لدن، ولهذا بحثنا عن تفاصيل الإسم ومعناه في قواميس اللغة العربية ومعجم المعاني ووجدنا أنه اسم علم للمؤنث انتشر بين الكثير من الفتيات الفترة الأخيرة، ويُعنى الفتاة الناعمة اللينة الرقيقة.

صفات اسم لدن

تتميز الفتاة الحاملة لإسم لدن بالكثير من الصفات الجميلة التي تتمناه كل فتاة، ونوضحها لكم كالتالى:

فتاة نشيطة وغير كسولة وتمارس الرياضة.

فتاة ذكية وتهتم بدروسها وعملها.

فتاة طيبة القلب رقيقة المشاعر وزوجة مثالية.

طموحة وتحب أن يكون لها دور فى المجتمع الذى تعيش فيه.

صور اسم لدن

نقدم لكم باقة جميلة لأبرز صور اسم لدن كالتالي:

وأخيراً ننتظر تعليقاتكم بشأن هذا المقال ومقالاتنا السابقة، وسنرد عليكم جميعاً فى أقرب وقت ممكن

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