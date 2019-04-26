يبحث الكثير من المواطنين وخاصة فى مصر ودول الخليج العربى عن معنى اسم لارا، وقد انتشر الإسم بصورة كبيرة مؤخراً، وجميعنا لاحظنا عدد الفتيات الكثير المُسمى بإسم لارا فى المدارس، ورغم انتشاره بهذه الصورة إلا أنه معظم من استخدموا هذا الإسم لتسمية بناتهم به لا يعرفون معناه وصفاته، ولهذا قررنا فى “نجوم مصرية” أن نكتب هذا المقال لنوضح كل التفاصيل غير المعلومة عن هذا الإسم كما فعلنا هذا مع أسماء شهيرة اخرى فى مقالات سابقة مثل معنى اسم وتين ومعنى اسم أبرار ومعنى اسم سيلا ومعنى اسم لدن، فهيا بنا إلى نص المقال لنتعرف معاً على معنى اسم لارا وأبرز صفاته.

معنى اسم لارا

كعادتنا فى “نجوم مصرية” نأتي بالمعلومة الصحيحة من مصدرها الموثوق، ولهذا بحثنا فى معجم المعانى عن اسم لارا، وقد وجدنا أن اسم لارا، هو اسم علم للمؤنث أعجمي ولاتيني الأصل يُعنى الفتاة الجميلة المضيئة المشهورة.

صفات اسم لارا

هناك الكثير من الصفات الجميلة والتى كانت أحد أسباب انتشار اسم لارا فى البلاد العربية، فقد استخدم الكثير من العرب هذا الإسم بسبب صفاته الجميلة وهى كالتالى:

فتاة قوية وتتحمل المسئولية.

لديها القدرة على التحمل والصبر وعدم الجذع.

تواجه في حياتها الكثير من الصعاب ولكن تتغلب عليها.

فتاة طموحة ولديه أهداف وغاية تسعى إليها.

صور اسم لارا

نعرض لكم صور اسم لارا كالتالي:

من فضلك اترك تعليق بالأسفل عن أي اسم تريد منا توضيح معناه، وسوف نخصص له مقال مُفصل