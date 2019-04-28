معنى اسم كيان وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم كيان، وهو أحد الأسماء التى لاقت رواج كبير عند العرب منذ العصور القديمة، ونكتب عنه فى هذا المقال لإنتشاره بيننا، وقد اكتسب الإسم شهرة واسعة بين العرب، وكما قدمنا لكم معنى اسم عمار ومعنى اسم علاء ومعنى اسم مراد ومعنى اسم طارق، نكتب لكم خلال هذه المقالة لنحيطكم علما بكافة التفاصيل التى تخص اسم كيان، فإلى نص المقال.

معنى اسم كيان

اسم كيان هو اسم علم للمؤنث وينحدر من أصول عربية، وقد اكتسب الإسم شهرة واسعة، ويُعنى الطبيعة والخليقة والكون.

صفات اسم كيان

كان نصيب اسم كيان من الصفات الحسنة كثيراً مما ساعد على انتشاره بين الناس فى الكثير من الدول وخاصة الدول العربية، ونذكر لكم بعض تلك الصفات والسمات كالتالي:

شخصية نشيطة جداً وتمارس الرياضة بإنتظام.

يتمتع بذكاء عالى ومُنتبه دائماً وذهنه حاضر.

طيب القلب رقيق المشاعر ويساعد الآخرين.

لديه طموح عالي ويصل إلى أعلى المناصب المهنية.

صور اسم كيان

نعرض لكم أبرز صور اسم كيان كالتالي:

وفى نهاية المقالة نود أن نذكركم أننا سنخصص مقال لأى اسم تريدون معرفة معناه وصفاته، وسنرد على كافة تعليقاتكم فى أسرع وقت

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