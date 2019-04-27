معنى اسم كنان وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم كنان، وكما هى العادة فى موقعنا “نجوم مصرية” نحرص على كتابة العديد من المقالات التي توضح معاني أبرز الأسماء للذكور والإناث القديمة والحديثة المنتشرة والنادرة حتى نُسهل عليكم اختيار أفضل الأسماء لأولادكم وبناتكم وأحفادكم، وموعدنا اليوم مع هذا المقال عن معنى اسم كنان يأتى فى إطار سلسلة المقالات التي كتبناها عن أبرز معانى الأسماء للفتيات مثل معنى اسم ديانا ومعنى اسم غادة ومعنى اسم عائشة ومعنى اسم حنين، والآن نسلط بعض الضوء على التفاصيل المجهولة حول اسم كنان، فتابعونا.

معنى اسم كنان

وجدنا أن معظم الفتيات التى تُسمى بإسم كنان يعرفون أن الإسم عربى الأصل، وهو اسم علم للمؤنث يُعنى الستر والوقاء.

صفات اسم كنان

تتميز تلك الفتيات الحاملة لإسم كنان بصفات جميلة يحبها الجميع بالإضافة إلى بعض العيوب التي يبغضها البعض، ونوضح لكم المميزات والعيوب كالتالى:

لها شخصية مستقلة وغير تابعة لأحد.

لديها طموح وهدف في الحياة تسعى لتحقيقه.

أنيقة وتهتم بمظهرها جداً.

مرتبطة بوالديها وأسرتها بشكل كبير.

للاسف شخصية مغرورة بعض الشيء.

عنيدة وعندما تقتنع برأي لا تغيره اطلاقاً.

صور اسم كنان

نوضح لكم بعض الصور لإسم كنان كالتالي:

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا مقال مميز ومُفصل، ونرجو ترك تعليق بسؤالك وسنجيبك خلال ساعات قليلة

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