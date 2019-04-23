يبحث الكثير عن معنى اسم كريستينا فى محرك البحث “جوجل“، كثير من الناس يكثرون فى التفكير عند لحظة تسمية المولود، ومن هنا كانت الأهمية أن نكتب هذا المقال ضمن سلسلة مقالات عن معاني الأسماء، وقد قمنا بالفعل بكتابة مقال عن معنى اسم كارما ومعنى اسم مالك ومعنى اسم مريم ومعنى اسم بتول وغيرهم من الأسماء، حتى تتمكن من اختيار اختيار الاسم المناسب للمولود، وستشمل مقالاتنا أسماء للبنين والبنات، ولقد بدأت أغلبية الناس يبحثون عن أسماء غير تقليدية، وسوف نتحدث عن كل ما يتعلق بالاسم وصفاته، وسنتحرى الدقة فى كل ما نقول وأن تكون المعلومة من مصادر موثوقة.

معنى اسم كريستينا

اسم كريستينا هو اسم مؤنث يعني الفتاة التى تؤمن بالمسيح، وقد استخدم هذا الاسم بكثرة فى اليونان، فهو يونانى الأصل، ويحمل هذا الاسم الكثير من المعانى والصفات التي يتميز بها صاحب هذا الاسم، وسوف نقوم بتوضيح هذه الصفات فى نقاط كالتالي:

تتميز صاحبة هذا الاسم بالحذر الدائم.

لها القدرة على أن يكون لها كاريزما وطابع خاص عن غيرها.

تتميز بالقدرة على الحديث المرتب وسهولة اقناع الغير.

دائما ما تتميز بالخلق العالى والرفيع.

طموحة ولديها أهداف فى عملها.

تجيد التخطيط الجيد للمستقبل.

لها القدرة على القيادة وتحريك الناس نحو هدف محدد.

شخص يتحمل المسئولية ويتحمل نتيجة قراراته. صور اسم كريستينا شاهد أجمل صور اسم كريستينا وتشاركها مع أصدقائك على صفحات التواصل الإجتماعي. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق عند وجود أى استفسار أو سؤال، وسوف نقوم بالرد عليكم فى اسرع وقت

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