يبحث الكثير عن معنى اسم كارما فى محرك البحث الشهير “جوجل”، والكثير منا يقع فى حيرة كبيرة عندما يبحث عن اسم لمولوده، فلكل مولود نصيب وحظ من اسمه، وقد بدأ الناس يبحثون مؤخرا عن أسماء جديدة غير تقليدية، ولهذا كان من المهم كتابة هذا المقال ضمن سلسلة مقالات قمنا بكتابتها عن معانى الأسماء مثل معنى اسم كريستينا ومعنى اسم مالك ومعنى اسم مريم ومعنى اسم بتول ومعنى اسم لويس وغيرهم من الأسماء، وفى هذا المقال سوف نتحدث عن معنى اسم كارما وأهم صفات حامله وحكم تسميته في الإسلام، فإلى نص المقال.

معنى اسم كارما

سنوضح لكم معنى اسم كارما، فهو من أصل أعجمي والكارما لها مفهوم أخلاقي في الكثير من المعتقدات والديانات

الهندية كالهندوسية والبوذية والجينية والسيخية ، ومعنى كلمة الكارما أن كل فعل له قوة مساوية فى الاتجاه المعاكس سواء كان هذا الفعل خير أم شر، ومعنى اسم كارما في اللغة العربية هو شجر وحديقة العنب، ويرجع أصل الاسم الى العبرية ويعني الحديقة أو البستان أو الروضة، وقد تم ذكر اسم كارما في مسلسل مصري مشهور وهو مسلسل هى ودافنشي من بطولة الفنان خالد الصاوي والنجمة ليلى علوي.

صفات اسم كارما

تتمتع صاحبة اسم كارما بالكثير من الصفات المميزة، ونذكر هنا بعضها كالتالي:

يغلب على حامل اسم كارما الهدوء والرزانة، ودائما ما يكون مميز فى التجمعات ويكون صاحب اطلالة مميزة.

تمتلك مشاعر غير متعصبة، وتعرف جيدا كيف تتخذ القرار، وتحب عملها وتتقنه.

تتمتع بمحبة الأصدقاء وتمتلك شعبية كبيرة بين الأقارب والمعارف.

حكم التسمية بإسم كارما فى الإسلام

اسم كارما هو من أصل أعجمي وليس عربي، ولهذا يجب تجنب التسمية به، وقد صرح الشيخ بكر أبو زيد

رحمه الله تعالى في كتابه “تسمية المولود” عدم التسمية بالأسماء الأعجمية، ولنركز فى تسمية أولادنا على أسمائنا العربية التي ورثناها عن أجدادنا فنحن أحق بها وهي أحق بنا.

اسم كارما بالانجليزية

نوضح لكم طريقة كتابة اسم كارما باللغة الانجليزية، وهذا يأتي بسبب أهمية اللغة الانجليزية فى حياتنا اليومية، فعندما تريد أن تكتب خطاب أو ترسل بريد الكترونى يحتوى على كلمة مريم، كيف ستقوم بكتابتها، ولهذا كان الحرص منا أن نوضح لكم طريقة كتابة هذا الاسم بالانجليزية كالتالى: Karma.

صور اسم كارما

نعرض لكم ولكل الفتيات المُسماة بإسم كارما مجموعة من الصور المميزة التى نتمنى أن تلقى إعجابكم.

مشاهير اسم كارما

دائما ما نجد اسم كارما مرتبط بالشخصيات الشهيرة والمرموقة في المجتمع، فلكل انسان نصيب من اسمه، وهذا الاسم دائما ما نجده تحت الأضواء، حتى أن تم ذكره كثيرا فى الفترة الأخيرة فى أعمال سينمائية وتليفزيونية فى فيلم “كارما” لخالد يوسف وبطولة عمرو سعد، ومسلسل “لعنة الكارما” من بطولة هيفاء وهبى.

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