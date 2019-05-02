معنى اسم فهد وأبرز صفاته

يبحث الكثير عن معنى اسم فهد، فهو اسم مشهور لدى العرب في شبه الجزيرة العربية منذ فترة طويلة، وللإسم معانى وصفات جميلة سنبينها خلال هذه المقالة كما وضحنا فى مقالات سابقة معانى لأسماء مميزة أخرى مثل معنى اسم تيم، وقد جاءت فكرة المقال من زائر وقارىء لمقالاتنا فى موقعنا “نجوم مصرية” يسأل عن معنى اسم فهد وأبرز الصفات التى يتحلى بها حامل الإسم، ونحن نرصد لكم فى هذا المقال كل ما يخص اسم فهد من معنى وصفات وأصل للكلمة، فإلى نص المقال.

معنى اسم فهد

لقد جاءت التسمية بإسم فهد نسبة إلى الحيوان المفترس المعروف بإسم فهد، وهو حيوان له جلد أبيض اللون به نقط ويصغر النمر فى الحجم ولكنه أشرس وأسرع منه، وقد تم استخدام هذا الإسم ليُشير على الرجل القوى، وهو اسم علم من أصول عربية يُطلق على المذكر وعندما بحثنا فى قواميس اللغة العربية وجدنا أن اسم فهد يعنى الرجل كثير النوم أى يدل على الكسل والغفلة، ويُمكنك الإطلاع على مقالاتنا عن أجمل أسماء أولاد، وأسماء أولاد من القرآن.

صفات اسم فهد

ينتشر اسم فهد بكثرة فى دول الخليج خاصة المملكة العربية والسعودية والكويت، ويتمتع حامل اسم فهد بالعديد من الصفات التى نذكر لكم بعضها خلال النقاط التالية:

شخصية طموحة ترسم أهدافاً لنفسها وتحققها.

لديها قوة تحمل كبيرة تُمكنه من المسك بزمام الأمور.

يمد يد العون للجميع بدون تردد.

له علاقات اجتماعية كثيرة ومتشعبة.

يحب أصدقائه ولا يبخل عليهم بوقته وماله.

صور اسم فهد

هناك الكثير من الصور المميز لإسم فهد، واخترنا لكم منها البعض لتسخدموه كيفما شئتم وتتشاركوه فى أعياد الميلاد للكتابة على كروت المولود.

حكم التسمية بإسم فهد فى الشريعة الإسلامية

بعد انتشار الكثير من الأسماء الأعجمية في مجتمعاتنا العربية بدأ علماء المسلمين يوضحون موقفهم من الكثير من الأسماء المنتشرة، إما بالقبول وإيجازة التسمية أو أن التسمية بهذا الإسم مكروهة وحرام وتخالف الشريعة الإسلامية أما اسم فهد فقد صرح الكثير من الأئمة والشيوخ أن تسمية الإنسان بأسماء الحيوانات مكروه ويعارض تعاليم الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان، ولهذا يُمكننا القول أن التسمية بإسم فهد مكروهة وليست محرمة.

معنى اسم فهد فى المنام

رؤيتك لإسم فهد في المنام يُعنى أنك في مقام عالى ومكانة رفيعة، وإذا رأيت نفسك فى المنام تصطاد بالفهد فهذا يُشير إلى الرزق الواسع والخير الذى يأتيك قريباً.

اسم فهد بالإنجليزى مزخرف

يُكتب اسم فهد باللغة الإنجليزية بهذا الشكل “FAHD”، ونوضح لكم بعض أشكال اسم فهد مزخرف بالإنجليزى مثل “ℱ𝒜ℋ𝒟”، “𝓕𝓐𝓗𝓓”.

دلع اسم فهد

هناك أكثر من اسم دلع يُمكن أن نطلقه على اسم فهد، وأسماء الدلع هى ما نطلقها على أطفالنا حباً فيهم وتدليلاً لهم، ونوضح لكم أبرزهم وأشهرهم وأكثرهم استخداماً مثل “فهود”، “فادو”، “فهودتى”.

شعر اسم فهد

يا “فهد” من شفت زولـك بينهـم روّح خيالـي

يقطع بحور الزمان الاولـي عرضـه وطولـه

قمت اهوجس واتذكـر طيشنـا ذيـك الليالـي

يوم كنـا صغـار تحكمنـا بـراءات الطفولـه

يوم كان اقصى طموح لنا نروح ل.. بيت خالـي

وكيف كنا ننتهي من واجب (الخـط وأصولـه)

اذكرك , يومك تجيني كنت انـا جالـس لحالـي

وآتفقد جيب ثوبـي وألعـن الفقـر وفضولـه

يوم شفتك هل دمعـي (يافهـد دور ريالـي!!)

وأنت تمسح دمعتي ب.. إيديك وأحساس الرجوله

تقطع ريالك تقـول (أمسـك ولاتبكـي قبالـي)

وكننا مـن بعـد هـذا كـل مانبغـى , ننولـه

وأذكرك , يوم انت تلبـس غترتـي ولا عقالـي

ثم تجلس في مكـان ابـوي وعيونـي ذهولـه

والله انك يا “فهد” فـي وقتهـا شكلـك خيالـي

والله انك كل مالديـت , اقـول الـزول زولـه

يافهد والخمسـه وعشريـن مـرت ياظلالـي

قدّر الله والسنيـن ب.. طبعهـا دايـم عجولـه

يا “فهد” وانت الوحيد اللي يعرف ان ضاق بالـي

قبل ماأشكي قبل ما دمعي يبـادر فـي هطولـه

يا “فهد” وان شفت دمعي يوم عرسك لا تبالـي

كل مافي الامر فرحٍ ماقدرت انطـق واقولـه !!

مشاهير اسم فهد

يحمل اسم فهد العديد من النخبة والأمراء فى مجتمعاتنا العربية، ونوضح لكم أبرزهم كالتالى:

فهد بن عبد العزيز آل سعود: وهو خامس ملوك المملكة العربية السعودية وقد تولى زمام الأمور فى المملكة فى 13 يونيو 1982، ويُعد من أبرز ملوك السعودية وأشهرهم.

آخر أخبار مشاهير اسم فهد

هناك الكثير من المشاهير أصحاب اسم فهد، نعرض لكم أخبارهم كالتالى:

الأمير فهد بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كلية الغد.

وأخيراً وليس بآخر نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومُفصل، ولأى استفسار عن معنى أى اسم راسلونا عبر التعليقات وسنجيب عليكم خلال ساعات قليلة

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