يبحث الكثير عن معنى اسم فاطمة، ويُمكننا اعتبار اسم فاطمة أحد الأسماء القليلة التي تستطيع أن تجدها منتشرة منذ القدم وحتى الآن دون ان يتعرض لتعثرات أو اختفاء، والإسم منتشر بكثرة فى مصر وبلاد العالم العربى بل وامتدت شهرته لتصل إلى بعض الدول الأوروبية، ويشتهر الإسم بإرتباطه بالدين الإسلامي حيث أن بنت رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اسمها “فاطمة”، ومن هنا نكتب لكم فى “نجوم مصرية” عن معنى اسم فاطمة وأبرز صفاته كما كتبنا لكم من قبل عن معنى اسم جوري ومعنى اسم نادين ومعنى اسم ليليا ومعنى اسم ليليان، فإلى نص المقال.

معنى اسم فاطمة

يأتى اسم فاطمة من أصول عربية، وهو اسم علم يُطلق على الكثير من الفيتات خاصة المسلمات، والفطام هو إبعاد الرضيع عن أمه وجعله يأكل بصورة طبيعية، وعندما نقول فطم الشىء أى قطعه.

صفات اسم فاطمة

انتشر اسم فاطمة بسبب ارتباطه بالسيدة “فاطمة أبنة محمد بن عبدالله”، ولذلك نجد أن البنات التى تحمل اسم فاطمة في الجيل الحالي تتميز بصفات حسنة نذكر منها:

شخصية تحمل قلب طيب ومشاعر رقيقة.

شخصية متواضعة ولا تحب الكبر والتكبر.

تساعد المحتاجين والفقراء.

لا تعرف القسوة ولا يوجد لها مكان فى قلبها.

صور اسم فاطمة

نعرض لكم أكثر من صورة تحمل اسم فاطمة كالتالي:

وأخيراً وفى نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال اترك تعليق بالأسفل، وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

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