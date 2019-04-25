يبحث الكثير عن معنى اسم شهد، وفى الآونة الأخيرة رفض الكثير من الآباء والأمهات فى المجتمعات العربية تسمية أولادهم وبناتهم بأسماء حديثة أعجمية، ولذلك بحثوا عن أفضل الأسماء عربية الأصل، وذلك يعكس مدى تمسك المواطنين فى البلاد العربية باللغة العربية والحضارة والثقافة العربية، ومن هنا كان دورنا فى “نجوم مصرية” أن نوضح لكل الناس أبرز معاني الأسماء عربية الأصل حتى نساعدهم فى التخلى عن استخدام الأسماء الأعجمية التي لا تلائم ثقافتنا وحضارتنا العربية، وكما وضحنا لكم من قبل فى مقالات سابقة معنى اسم جمانة ومعنى اسم لينداومعنى اسم لمى ومعنى اسم ديما، نوضح لكم فى هذا المقال معنى اسم شهد وأبرز صفاته، فإلى نص المقال.

معنى اسم شهد

يُعد اسم شهد من أرق وألطف الأسماء التى يُمكن أن تطلق على البنات وهو اسم علم يُعنى العسل الأبيض، وبمعنى أدق فإن الشهد هو العسل الذى لم يقوم النحل بتشميعه.

صفات اسم شهد

تتميز الفتاة التى تُسمى شهد بحب الناس نظراً لما تتصف به من صفات جميلة نوضحها لكم كالتالى:

شخصية رقيقة ومشاعرها مرهفة.

تحب لبس الجديد من الثياب وتهتم جداً بمظهرها.

تحب عملها جداً.

شخصية اجتماعية ولديها الكثير من العلاقات.

صور اسم شهد

إليكم أبرز وأجمل صور اسم شهد كالتالي:

وأخيراً وفى نهاية مقالنا نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، ولأى سؤال اترك تعليق بالأسفل، وسنجيبك خلال ساعات قليلة قادمة

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